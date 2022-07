Pendant ce groupe de parole d’une à deux heures, les femmes parlent, beaucoup commencent à se justifier. Les socorristas, elles, s’efforcent de faire ce qu’elles appellent de la «dépénalisation sociale », une forme de déculpabilisation. Le premier atelier me submerge d’émotion. « Où on mettrait un enfant de plus ? », com- mence Caro. Avec son compagnon, ils vivent à six dans deux pièces. Lulli dit qu’elle n’a juste « pas envie » d’être mère. Brenda a tenté d’avorter en avalant de puissants antidouleurs. Elle rigole. « Je dormais tout le temps, mais le bébé est toujours là. » Carla, étudiante en architecture, avait prévu de partir étudier en Italie. Une histoire sans lendemain, le préservatif s’est rompu. Quoique... « Ce couillon n’a pas pu l’enlever, quand même ? » Il paraît que certains s’amusent à faire ça, et s’en vantent, signalent des femmes de l’atelier. Ça s’ap- pelle le stealthing – « furtivité ». Indignation générale. Mais Carla rayonne, déjà « soulagée » d’avoir rencontré les militantes. Milena est chrétienne adventiste, elle est contre l’avortement. Elle est aussi épileptique et l’enfant risque d’avoir une malformation à cause des médicaments. Elle hésite. Finalement, elle renoncera à avor- ter. Vanessa est catholique. Elle assiste aux vêpres tous les soirs. Mais pas question d’un sixième enfant. Elle vient de perdre son travail, souffre d’une hernie discale. Elle a littéralement soutiré le numéro des socorristas à sa docteure. « Quand elle a tourné l’écran d’échographie vers moi, l’image m’a donné du remords. Mais je lui ai dit que si elle ne m’aidait pas, je le ferais quand même. » À son mari déménageur, elle fait croire à une grossesse extra-utérine. Ses copines sont dans la confidence. Toutes lui ont dit qu’elle était folle d’avorter. « Elles s’imaginent que je vais utiliser le persil.» Le persil ? Autour de moi, elles sont toutes au courant. « Des branches de persil trempées dans l’alcool, introduites dans l’utérus », m’explique Vanessa. Une fille de 16 ans est morte comme ça dans son quartier.

Le persil, les aiguilles à tricoter, les cintres... Les hôpitaux argentins ont compté 35 morts par septicémie ou hémorragie après une tentative d’avortement clandestin en 2018. Le président de centre gauche Alberto Fernández a promis une nouvelle loi, au nom de la santé des femmes et de la fin de l’hypocrisie, puisque « l’avortement existe ». Elle a été présentée au Congrès le 17 novembre 2020. En attendant, même en cas de viol, la loi n’est pas toujours appliquée. Dans la province de Tucumán, le Nord conservateur, en 2019, une enfant de 11 ans, enceinte après avoir été violée par le compagnon de sa grand-mère, se voit refuser pendant des semaines l’interruption de grossesse à laquelle elle a droit. « Je veux qu’on m’enlève ce que le vieux m’a mis dedans », répète-t-elle. Mais les médecins de l’hôpi- tal, invoquant leur conscience, refusent de pratiquer l’opération, tout en lui injec- tant des médicaments pour accélérer la croissance du fœtus, espérant prolonger la grossesse jusqu’à ce qu’il soit viable. Un couple de médecins du secteur privé finit par pratiquer une césarienne, à cinq mois de grossesse, pour épargner la fil- lette qui souffre d’hypertension artérielle. Le bébé a vécu dix jours. Dans la même province, en 2014, une femme de 25 ans est condamnée à huit ans de prison pour une fausse couche : on la soupçonne d’avoir avorté. Elle est acquittée après plus de deux ans de prison et une vaste mobilisation féministe. Après trois mois d’atelier, je commence à accom- pagner des femmes de tous âges. Une socorrista me prévient : « N’attends pas de reconnaissance. Non. Si tu le fais, c’est que tu veux lutter contre une injustice. Pas pour qu’on te dise merci.» Toutes celles que j’ai accompagnées ont témoigné de la gratitude. Mères ou pas, célibataires ou pas, croyantes ou pas. Elles étaient toutes de milieux plutôt modestes. Les plus riches ne fréquentent pas les socorristas, elles recourent aux services discrets de cliniques privées où on fait passer les avortements pour des fausses couches. Tarif : entre 500 et 800 euros l’opération, plus cher qu’un Smic argentin. La plupart trouvent des médicaments abortifs auprès de revendeurs pas tous scrupuleux, vendus entre trois et dix fois plus cher, sur Internet. Elles ne savent pas toujours combien de pilules utiliser, ni comment, ni les horaires à respecter. Après un échec, certaines débarquent désespérées chez les socorristas. Plusieurs femmes rencontrées pendant les ateliers renoncent à avorter, d’autres disparaissent après un entretien. Elles achètent les pilules et se débrouillent. On m’avait pré- venue. Cela crée un sentiment étrange. Il faut s’obliger à ne pas les appeler. Ne pas abuser de son pouvoir, ne pas se croire toute- puissante. Les socorristas critiquent ce travers de nombreux médecins, il ne s’agirait pas de les imiter. Dimanche après-midi, presque une semaine après l’avortement de Diana, j’ap- pelle pour prendre des nouvelles. Elle parle de saignements d’une couleur bizarre, d’une odeur désagréable. Lumière rouge dans ma tête. Symptôme d’alerte, dit la documentation socorrista. Je lui conseille d’aller tout de suite aux urgences d’une clinique. Je m’affole. Elle s’affole. Elle affole son père. Au bout du fil, une socorrista me rassure. « Elle n’a ni fièvre, ni douleur, inutile de s’inquiéter, dit Emilse. Elle pourrait être très mal reçue aux urgences.» Il arrive souvent que des femmes soupçonnées d’avoir avorté soient laissées pendant des heures dans un couloir à se tordre de douleur ou à perdre du sang. Il vaut mieux attendre lundi, pour aller dans un service hospitalier plus bienveillant. Rétropédalage. Je la rappelle. Elle rappelle son père qui l’attendait déjà aux urgences. Assise par terre dans ma cuisine, je suis vidée, au bord des larmes. Je suis de retour en France. J’ai accompagné 27 femmes entre novembre 2018 et mars 2019. Je me souviendrai toujours de la première. Pendant plusieurs heures, Diana avait saigné, vomi, eu mal. Puis elle m’a appelée. « Je me sens drôle. Comme soulagée. J’ai faim.» « Je pense que tu as expulsé. C’est terminé.» Sa toute petite voix : « Sérieux, Caro ? » J’ai reposé le téléphone et je me suis servi un verre de vin. Elle n’est pas allée à l’hôpital le fameux lundi, ça n’a pas été néces- saire. Sa vie a repris son cours. C’est désormais sa grand-mère qui l’héberge. Celui qui menaçait de la mettre à la porte, elle a choisi de le quitter. *Les prénoms ont été modifiés. Publié dans le numéro 53 de XXI